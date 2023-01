Pimenta: "Pogba? Sposato con la Juve, Dumfries…"

L’agente, che ha ereditato da Mino Raiola la procura di diversi calciatori, ha parlato del futuro di due dei suoi assistiti più illustri: “Il mercato non si muove molto in Italia, lui ha soltanto voglia di giocare” dice riferendosi al francese. “L’Inter si sa che non svende”, ha invece risposto a chi le chiedeva un parere sul mercato dei nerazzurri con allusione all’esterno olandese

“Pogba è sposato con la Juve, da quel che so io” . Queste le parole di Rafaela Pimenta, l’agente brasiliana che ha ereditato da Mino Raiola le procure di tanti calciatori importanti. A chi le chiede informazioni sul futuro del francese, lei risponde: “Il mercato di gennaio non è mai stato un mercato di grandi trasferimenti, ma di sostituzione. Per il momento è ciò che ci aspettavamo, vediamo cosa succederà in estate”. Poi aggiunge: “ A Paul l’unica cosa che importa al momento è giocare: lui è pronto ed è a disposizione del mister . Tornerà, giocherà e ha tanta voglia di farlo”.

"L’Inter non svende…Non parlo solo di Dumfries"

"Il mercato italiano resta importante, anche se negli ultimi anni c’è stato un po’ meno movimento. Però questa sessione non è ancora finita, le ultime 24 ore sono sempre piene di sorprese. Si tratta comunque di un mercato di riparazione”. Ha detto Pimenta, poi sulle singole squadre aggiunge: “Mi piace come si comporta il Sassuolo, che sta facendo un ottimo lavoro con i giovani. E anche l’Inter si muove bene, perché in giro tutti sanno che i nerazzurri non svendono. Loro, Juve e Milan lavorano bene. Se mi riferivo a Dumfries? No, in generale, tutti hanno paura dell’Inter”.