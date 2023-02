È stata la Premier a dominare il mercato del gennaio 2023: 9 dei 10 colpi più costosi della sessione sono tutti a firma di squadre inglesi. Chelsea scatenato: i Blues si prendono metà della classifica e stabiliscono il nuovo record per la Premier con i 121 milioni per Enzo Fernandez. In Serie A, invece, è paradosso: i due colpi più cari sono un riscatto e un giocatore… che non giocherà in Italia (almeno fino a luglio). Dati Transfermarkt