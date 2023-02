Calciomercato, la Turchia proroga causa terremoto

La Federcalcio turca ha chiesto e ottenuto dalla FIFA una proroga di dieci giorni per la finestra invernale di calciomercato a causa del terremoto di lunedì scorso. La nuova deadline per le operazioni è fissata per sabato 18 febbraio

Arriva la proroga per la finestra invernale di calciomercato in Turchia . La sessione invernale doveva chiudere oggi, mercoledì 8 febbraio, ma la Federcalcio turca ha chiesto (e ottenuto) una proroga di dieci giorni a causa del terremoto che ha provocato migliaia di morti nel Paese. I club turchi, dunque, a vranno tempo fino a sabato 18 febbraio per completare i trasferimenti.

Il comunicato della Federcalcio Turca

leggi anche

Zaniolo-Galatasaray, è l'ora delle firme dei club

"In conformità con il regolamento FIFA, la finestra di calciomercato invernale 2022-2023 è stata fissata dal 12 gennaio all'8 febbraio 2023. Tuttavia, A causa della dichiarazione di lutto nazionale per gli eventi sismici nel nostro Paese e la decisione dello stato di emergenza in dieci province, la nostra federazione ha presentato domanda ufficiale alla FIFA in data 6-2-2023 al fine di evitare eventuali negatività nei trasferimenti e ha richiesto l'estensione della finestra dei trasferimenti. Nella trattativa con la FIFA è stata ottenuta l'approvazione verbale per l'estensione di dieci giorni del periodo di trasferimento e si è in attesa dell'iter per approvazione scritta".