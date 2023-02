Calciomercato

Zaniolo al Galatasaray è ormai cosa fatta: dopo che la Roma ha autorizzato la sua partenza per la Turchia, il giocatore è partito da Linate per raggiungere Istanbul. Ripercorriamo tutta la vicenda: dal gol in finale di Conference ai problemi sul rinnovo, i fischi con il Genoa, i rifiuto di giocare con lo Spezia. Le parole di Mou e Thiago Pinto, il Milan e il no al Bournemouth fino alla decisione del club di lasciarlo fuori dal progetto tecnico ZANIOLO AL GALATASARAY: LE ULTIME NEWS