Calciomercato

Luca Pellegrini torna in Italia alla Lazio, Kyriakopoulos al Bologna, Bajrami al Sassuolo e lo svincolato Thauvin firma con l'Udinese. Sono solo alcuni degli ultimi colpi in ordine di tempo. Colpo di scena Verdi: i documenti non sono arrivati in tempo e salta il trasferimento alla Salernitana. Il mercato è chiuso: ecco tutti gli acquisti della sessione di gennaio in Serie A COME E' ANDATO L'ULTIMO GIORNO DI CALCIOMERCATO