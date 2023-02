Due prospetti molto interessanti da tenere d'occhio per la Roma , che nell'ambito dell'operazione che ha portato Nicolò Zaniolo al Galatasaray ha opzionato due giovani talenti del club turco. Il primo è Yusuf Demir , classe 2003 che può essere impiegato in tutte le posizioni offensive a ridosso delle punte. Il secondo è Efe Akman , classe 2006 in grado di ricoprire diverse zone al centro del campo. Di entrambi si parla un gran bene e la Roma potrebbe presto pensare di portarli in Italia.

Chi è Demir: l'esperienza al Barcellona e la Nazionale maggiore

Nato a Vienna da genitori di origine turca, 20 anni da compiere a giugno, Yusuf Demir è già considerato uno dei migliori prospetti dell'intero panorama calcistico europeo. Mancino molto tecnico che può essere impiegato come esterno offensivo o trequartista, dopo aver fatto la trafila delle giovanili con il Rapid Vienna ha esordito con la prima squadra nel dicembre 2019 in occasione della gara vinta 3-0 contro l'Admira Wacker, diventando il più giovane debuttante nella storia del club austriaco. Finito nel mirino dei principali club europei, nell'estate 2021 è stato acquistato dal Barcellona, che lo ha prelevato in prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo una prima parte in blaugrana con 9 presenze totali tra Liga e Champions League sotto la guida di Ronald Koeman, con l'arrivo di Xavi ha trovato meno spazio e nel gennaio 2022 è tornato al Rapid Vienna, giocando la Conference League nella seconda parte di stagione. Nella successiva sessione di mercato è stato acquistato dal Galatasaray, che per lui ha sborsato 6 milioni di euro: in questa stagione è stato frenato da qualche problema fisico e ha totalizzato 6 presenze tra campionato e coppa nazionale. Punto fermo dell'Under 21 austriaca, nel 2021 ha debuttato con la Nazionale maggiore del suo Paese ed ha partecipato alle fasi di qualificazione agli scorsi Mondiali. Lo scorso dicembre con il Galatasaray ha affrontato in amichevole la Lazio, giocando come esterno offensivo in un 4-2-3-1. In futuro, per lui, quello contro i biancocelesti potrebbe essere un derby.