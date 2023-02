Futuro tutto da scrivere per il fuoriclasse argentino, in scadenza a giugno con il Psg: un rinnovo che non è ancora arrivato. Intanto il padre-agente Jorge è stato intercettato all'aeroporto mentre lasciava Barcellona. Possibile ritorno di Leo in Catalogna? "Le condizioni per tornare in blaugrana non ci sono", ha risposto ai giornalisti

La certezza è il suo contratto in scadenza a giugno col Psg , intesa per il rinnovo che non è stata ancora raggiunta con il club francese. Complicato decifrare il futuro di Lionel Messi , 35 anni e sette volte Pallone d’Oro, lui che recentemente ha festeggiato il trionfo più grande con l’Argentina al Mondiale in Qatar. Riflessioni in corso per la Pulga: sarà permanenza a Parigi o una nuova avventura in estate? Intanto il padre-agente del fuoriclasse argentino, Jorge , è stato intercettato all'aeroporto El Prat mentre lasciava Barcellona . Un indizio per il futuro? A rispondere è stato proprio il papà di Leo.

"Non ci sono le condizioni per il ritorno al Barça"

Una vita in blaugrana per Messi, arrivato bambino alla Masia nel 2000 e fino al 2021 di scena al Camp Nou dove ha vinto tutto tra gol, record e stagioni memorabili. La suggestione di un suo ritorno al Barcellona resta d’attualità tra tifosi e appassionati, ma ad allontanare l’ipotesi è stato proprio Jorge Messi: "Non credo che Leo giocherà ancora per il Barça - ha risposto ai giornalisti presenti in aeroporto -, non abbiamo parlato con Laporta e non c'è nessuna offerta". Al momento, quindi, l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Catalogna di Leo non può essere presa in considerazione.