CHI HA VINTO NEL 2021

Giocatore maschile dell'anno: LEWANDOWSKI

Giocatrice femminile dell'anno: PUTELLAS

Allenatore maschile dell'anno: TUCHEL

Allenatrice femminile dell'anno: HAYES

Portiere maschile dell'anno: E. MENDY

Portiere femminile dell'anno: ENDLER