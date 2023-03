Milan, tesoretto Champions per Leao e il mercato

Verso la Salernitana

Intanto però la squadra di Pioli è tornata al lavoro. La notizia negativa riguarda Messias, che dovrà stare fermo dalle 3 alle 4 settimane per una lesione muscolare alla coscia destra. Per sostituirlo contro la Salernitana, Saelemaekers o il rientro di Calabria in un Milan che potrebbe far rifiatare chi ha giocato di più nell'ultimo periodo. Thiaw, Tonali e Giroud potrebbero partire inizialmente dalla panchina. Ibra scalpita e migliora in condizione giorno dopo giorno. Chissà che non possa essere la sua grande chance, visto che non essendo in lista Champions, le sue soddisfazioni potrà prendersele solo in campionato.