La velocità è tutto in questi affari. L’Inter su Retegui si è mossa in anticipo, più di un anno fa, e anche se non si tratta di una questione semplice, per il futuro interessa eccome. I dirigenti nerazzurri, grazie alla costante presenza in Argentina e all’ottima collaborazione sulla questione Colidio mandato in prestito proprio al Tigre, hanno aperto un canale importante mesi fa.