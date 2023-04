I numeri di Rrahmani

Rrahmani in questa stagione ha giocato fin qui 26 partite tra Serie A e Champions League con 2 gol all'attivo (tutti in campionato). Dopo lo stop di un mese per un infortunio muscolare tra ottobre e novembre, il kosovaro si è subito ripreso la titolarità al fianco del coreano Kim. Una titolarità conquistata a suon di prestazioni convincenti all'inizio del 2021-2022, quando era partito come riserva prima di 'scalzare' Manolas. Lo scorso anno è sceso in campo 41 volte in tutte le competizioni, con 4 gol. Un difensore affidabile, in grado di far male anche in area avversaria. Un'arma in più per Spalletti e il Napoli, almeno fino al 2027 (o 2028). Il rinnovo è vicino, questione di dettagli.