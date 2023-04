La Roma fa sul serio per Houssem Aouar, algerino in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Lione. I giallorossi si stanno muovendo per anticipare la concorrenza di altri club in Europa e che al momento sono quelli più vicini: si lavora a un contratto di cinque anni

L'interesse è concreto e la Roma è già al lavoro per il primo colpo in vista della prossima stagione: obiettivo puntato, il club giallorosso ha messo gli occhi si Houssem Aouar, trequartista algerino classe '98 attualmente in forza al Lione e in scadenza di contratto con la società francese il prossimo 30 giugno. La Roma ha deciso di portarsi avanti per anticipare la concorrenza di diversi club come Eintracht Francoforte, Real Betis o altre società italiane (in passato il giocatore era stato valutato dalla Juventus). Al momento è il club più avanti e la volontà è quella di chiudere nelle prossime settimane: si cerca un accordo sulla base di un contratto di cinque anni.