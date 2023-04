La società giallorossa e il calciatore hanno trovato l'accordo per un rinnovo di contratto di altri due anni. L'inglese, che era in scadenza a giugno 2023, ha rinnovato fino al 2025. Per lui 3,5 milioni di euro all'anno, esclusi i vari bonus. Già 39 le sue presenze in stagione

Smalling-Roma ancora insieme. Il difensore inglese ha firmato il rinnovo di contratto per altri due anni, fino al 30 giugno 2025. Per Mourinho è un tassello fondamentale della sua difesa: già 39 presenze nella stagione attuale, un titolarissimo. 36 dal primo minuto. Decisivo anche nella scorsa stagione fino alla conquista della Conference. E proprio alla viglia di una nuova sfida europea - curiosamente sempre contro quel Feyenoord battuto in finale - arriva la notizia del suo rinnovo: contratto biennale per il trentatreenne, che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno 2025. Per lui, 3,5 milioni di euro all'anno, esclusi i vari bonus, moduleranno l'ingaggio totale che andrà a percepire sia nel primo che nel secondo anno.