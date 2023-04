Carnevali: "Frattesi piace alla Juventus. E io..."

E' un Sassuolo che vuole fare lo sgambetto alla Juventus sul campo ma che potrebbe trovare sinergie con i bianconeri sul prossimo calciomercato. Ne ha parlato con la Gazzetta dello Sport l'a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali: "Peccato non avere Berardi contro la Juve. Il Sassuolo senza Domenico è un po’ come il Manchester City senza Haaland. Ogni volta che manca, si sente. Però vogliamo fare una gran partita. Allegri anche ieri ha parlato bene di Frattesi? Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia". Un Sassuolo che ha venduto molto e bene ma che ha anche scelto prospetti importanti per il futuro: "Laurienté? Vale tanto, ma spero che nel tempo la sua valutazione possa crescere ancora di più. Per caratteristiche, non mi meraviglierei se arrivassero offerte dall’Inghilterra anche per lui. Ma adesso non ci penso nemmeno a cederlo, ultimamente però abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier"