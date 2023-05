Il club campione d’Italia avrebbe già avviato i contatti con i friulani per portare in azzurro l’attaccante portoghese. Ai bianconeri sarebbe già arrivata un’offerta da 25 milioni, ma la richiesta è quella della clausola rescissoria ovvero 35 milioni. I campani si vorrebbero cautelare in caso di partenza di Osimhen che ha tantissime richieste all’estero Condividi

Offerta importante per Beto da parte del Napoli: il club campione d’Italia punta ad acquistare il centravanti portoghese dell’Udinese e avrebbe già messo sul piatto 25 milioni di euro. Cifra che attualmente sarebbe ritenuta bassa dai friulani che per lasciar partire il proprio bomber non vorrebbero scendere sotto i 35 milioni, ovvero l’equivalente della clausola rescissoria del classe ’98. Non è da escludere che i due club possano trovare una eventuale soluzione con l’inserimento di alcune contropartite da parte degli azzurri. L’interesse per Beto da parte del Napoli sarebbe una mossa carattere cautelativo e preventivo viste le numerose richieste dall’estero per Victor Osimhen.

Piacciono anche Becão e Samardzic Non solo Beto: sono altri due i calciatori dell’Udinese che piacciono al Napoli. Si tratta del trequartista tedesco classe 2002 Lazar Samardzic e del difensore brasiliano Rodrigo Becão, quest’ultimo in uscita da Udine per via di un contratto in scadenza nel 2024.

I numeri di Beto in questa stagione Non ha i numeri stratosferici di Victor Osimhen, ma il rendimento di Beto (anche) in questa stagione è molto positivo. Per il portoghese sono 30 finora le partite stagionali in Serie A dove ha segnato 10 gol e fornito un assist. Una presenza, invece, in Coppa Italia (un assist). È la seconda stagione consecutiva in doppia cifra per Beto: lo scorso anno, all’esordio in Serie A, il 25enne era riuscito a segnare 11 gol in 28 partite.