L'ex capitano giallorosso su Mourinho: "Non so se resterà, prima ero più fiducioso. Le sue battute sul mercato? Le ha fatte perché è la verità". Poi su Dybala: "Spero recuperi per il Siviglia perché fa la differenza"

" Mourinho resta alla Roma? Non lo so . Prima ero più fiducioso, ora un po' meno. Se ci ho parlato? Si, ma non di questo". Parola di Francesco Totti , a margine della Padel Cup. "Le battute di Josè sul mercato fatto con 7 milioni ? E' il tecnico della Roma e può dire ciò che vuole, se ha fatto questa battuta è perché è la verità . Dopo un mercato così 'sintetico' riuscire ad arrivare in Champions sarebbe un traguardo incredibile".

Su Dybala e il Siviglia

Totti commenta pure lo stato di forma di Paulo Dybala, stella giallorossa: "E' un top player, un giocatore che ha fatto la differenza ovunque è andato. Speriamo che possa recuperare per la finale di Europa League. Come si batte il Siviglia? Non ci ho mai giocato contro, non lo so, ma è una squadra che è arrivata spesso in finale di Europa League, sa come gestirla". Chiusura sulla finale di Coppa Italia: "L'Inter è favorita, ma in campo ci sono sempre novità. Loro sono molto carichi, vogliono portare a casa il trofeo, ma la Fiorentina può metterli in difficoltà. Entrambe arrivano al top".