Il Psg ha vinto il nono campionato su dodici stagioni targato Qatar Sports Investment. L'aritmetica con il pareggio per 1-1 contro lo Strasburgo. Ma quanto ha speso l'attuale proprietà per vincere solo in Francia (e senza mai gioire in Europa)? Riepiloghiamo tutti i colpi e i risultati stagione per stagione. Dati Transfermarkt. STRASBURGO-PSG 1-1: GUARDA GLI HIGHLIGHTS