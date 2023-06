Nel vertice con la proprietà Inzaghi ha chiesto, non ottenendo però del tutto le risposte sperate, garanzie sul mercato: da Koulibaly al ritorno di Lukaku, e uno tra Frattesi e Milinkovic-Savic a centrocampo. I nerazzurri hanno ribadito la volontà di portare avanti un mercato sostenibile CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Un incontro in sede durato circa tre ore, intorno allo stesso tavolo Inzaghi, i dirigenti Ausilio, Marotta, Baccin e il presidente Zhang. Un vertice con vista sul futuro prossimo dell’Inter, con focus sul calciomercato. Perché Simone Inzaghi – a cui molto probabilmente verrà presto proposto il rinnovo di contratto fino al 2025 – dopo la stagione conclusa col terzo posto in campionato e la finale di Champions persa col City (e i successi in Coppa Italia e Supercoppa Italiana) ha chiesto garanzie in sede di mercato. L’allenatore nerazzurro ha chiesto la conferma dei big, la nuova conferma di Lukaku, tema che sarà affrontato nell’incontro in programma con il Chelsea, e ha ribadito la volontà di provare ad arrivare a un difensore importante e in tal senso i dirigenti nerazzurri hanno confermato che proveranno a capire se ci saranno le condizioni per arrivare a Koulibaly, provando a convincere il Chelsea a cederlo in prestito.

Cena per Frattesi: Inzaghi ha chiesto lui o Milinkovic-Savic Tra i desideri di Inzaghi c’è anche l’arrivo di un nuovo centrocampista di primo livello, un profilo capace di alzare la competitività nel reparto. In tal senso l’allenatore dell’Inter ha fatto i nomi di Milinkovic-Savic della Lazio e di Frattesi e proprio in quest’ottica c’è stata una cena di mercato tra i nerazzurri e il Sassuolo nel corso della quale si è cercato di capire come impostare, e che condizioni, la trattativa per il centrocampista classe 1999 che resta un obiettivo concreto dell’Inter. Inzaghi ha dunque chiesto precise garanzie sul mercato, non ottenendo però del tutto le risposte sperate tanto che l’allenatore è uscito dal vertice poco sorridente: il club nerazzurro ha infatti ribadito all’allenatore la volontà di portare avanti un mercato sostenibile, sottolineando come per arrivare a profili di un certo tipo in entrata sia necessaria un’uscita. leggi anche Frattesi: "Per ora preferisco restare in Italia"