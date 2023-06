Il sito specializzato Transfermarkt ha pubblicato i dati che indicano la differenza tra il costo di ciascuna rosa in Serie A e il suo valore di mercato. In testa ci sono i rossoneri che raggiungono un plus di 292 milioni. Vuol dire che il valore attuale della rosa del Milan supera di quasi 300 milioni il prezzo d’acquisto. Bene anche Napoli e Inter, entrambe sul podio di questa speciale classifica che non tiene conto dei giocatori in prestito. Di seguito la top 10

SERIE A: CHI HA AUMENTATO DI PIU' IL VALORE MERCATO