Il club granata è pronto a inserirsi per Raoul Bellanova, di proprietà del Cagliari, che in questa stagione ha giocato con l'Inter. Al club sardo andrebbero 7 milioni di euro più altri 2 di bonus

Nella lista degli obiettivi del Torino per la prossima stagione c'è il nome di Raoul Bellanova. Esterno, classe 2000, è di proprietà del Cagliari ma nell'ultima stagione ha giocato con l'Inter, collezionando 1 assist in 22 presenze totali (18 in Serie A, 3 in Champions League e 1 in Coppa Italia). L'Inter non aveva intenzione di riscattarlo a 7 milioni di euro e stava cercando di impostare un'altra soluzione nella trattativa con il Cagliari, ma nelle ultime ore si è inserito molto forte il Torino. I granata hanno già impostato l'operazione con il Cagliari. Al club sardo andrebbero 7 milioni di euro più altri 2 di bonus: il Toro potrebbe già chiudere nelle prossime ore. Resta da capire se l'Inter troverà il modo di evitare tutto ciò trovando una soluzione diversa con il Cagliari.