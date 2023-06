I bianconeri nelle prossime ore potrebbero definire il ritorno a Torino dell'attaccante polacco: si lavora per chiudere con il Marsiglia a titolo definitivo per 7 milioni di euro. Si aspetta una risposta da Rabiot: al francese è stato proposto un rinnovo annuale, qualora dovesse rifiutare si andrebbe su altri profili. Per il ruolo di esterno destro si sondano altre piste oltre Castagne, per il quale la trattativa potrebbe concretizzarsi

Una delle prorità della Juventus in questa fase di calciomercato è definire il futuro di Arkadiusz Milik. La giornata di oggi, martedì 20 giugno, dovrebbe essere decisiva per riportare l'attaccante polacco a Torino: la trattativa con l'Olympique Marsiglia, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 7 milioni di euro, è ormai ai dettagli. Il club bianconero non aveva esercitato la clausola per il diritto di riscatto dell'ex Napoli, ma si è subito messo al lavoro con il club francese per riportarlo sotto la Mole.