I movimenti nell'attacco dell'Inter

Thuram andrà a rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro non potrà contare Edin Dzeko, che non ha rinnovato il contratto con l'Inter e ha firmato un accordo biennale con il Fenerbahce. Discorso ancora in stand by per il ritorno di Lukaku dal Chelsea.