Un affare per il presente e per il futuro. Il Milan ha ormai praticamente definitivo l’arrivo di Luka Romero, talento offensivo argentino classe 2004 in scadenza di contratto con la Lazio, squadra con cui ha giocato nelle ultime due stagioni. L’intesa tra le parti è stata raggiunta dopo un lungo incontro (durato circa 2 ore e 30) avvenuto a Milano tra l’amministratore delegato dei rossoneri Giorgio Furlani e l’agente del calciatore, Ramadani. Accordo di massima raggiunto per un contratto di quattro anni per l’attaccante, che il Milan intende impiegare come trequartista, nonostante possa benissimo ricoprire anche il ruolo di esterno destro offensivo.