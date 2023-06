I rossoneri pensano all'esterno in scadenza di contratto col Torino nel 2024. Oltre a definire l'arrivo di Romero (visite mediche il 7 luglio), i rossoneri hanno chiesto "aiuto" a Ramadani per provare ad abbassare il prezzo di Pulisic. A centrocampo occhi su Musah che però piace anche all'Inter, si valuta Dominguez del Bologna CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Giornata di mercato molto intesa per il Milan. I rossoneri hanno abbracciato il centrocampista Loftus-Cheek, arrivato nella serata di mercoledì a Linate dopo che con il Chelsea è stato raggiunto l’accordo per 21.5 milioni di euro, e chiuso l’accordo (4 anni di contratto) con lo svincolato Luka Romero, con l’ex Lazio che sosterrà le visite mediche il prossimo 7 luglio. Ma il mercato del Milan non si ferma, anzi: il nome nuovo di queste ore è quello di Singo, esterno destro classe 2000 in scadenza nel 2024 con il Torino. Sono state chieste informazioni al club granata per capire come impostare eventualmente la trattativa, con il calciatore che viene considerato come una buona soluzione specialmente se dovesse uscire qualche altro calciatore in quella zona di campo dove attualmente ci sono Calabria e Florenzi.

Proposto Dominguez del Bologna, piace sempre Musah Per quanto riguarda il centrocampo, dopo l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea, il Milan resta sempre vigile su Musah del Valencia su cui però ci sarà da superare la forte concorrenza del Monaco: sul giovane centrocampista classe 2002 c’è anche l’Inter, possibile dunque che si accenda un nuovo derby di mercato tra le milanesi. Senza dimenticare Frattesi del Sassuolo sul quale è in corso una sfida tra Milan, Inter e Roma. Il nome nuovo per la mediana rossonera è quello di Nicolás Dominguez del Bologna: il calciatore, in scadenza nel 2024, è stato proposto ai rossoneri che stanno valutando se affondare o meno il colpo. leggi anche Loftus-Cheek arrivato a Milano: oggi le visite