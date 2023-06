José Mourinho dice ancora una volta no? Niente Arabia per lo Special One. L'allenatore portoghese, infatti, dopo aver rifiutato a metà giugno la proposta dell'Al-Ahli avrebbe rispedito al mittente anche l'offerta, a dir poco mostruosa, arrivata dall'Al-Hilal: 26 milioni di sterline a stagione, che al cambio fanno 30 milioni di euro e spicci. A riportarlo diversi tabloid inglesi, come il Daily Mail, che racconta come il principale club dell'Arabia Saudita abbia contattato lo Special One all'inizio di giugno per sondarne un'eventuale disponibilità. Ottenuto il rifiuto del portoghese, l'Al-Hilal si sarebbe poi rivolto a Massimiliano Allegri, che a sua volta avrebbe fatto lo stesso declinando però un'offerta inferiore, pari a 17 milioni di sterline.