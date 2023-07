L'ultima idea per il centrocampo giallorossi è il portoghese di proprietà del Paris Saint Germain, seguito anche nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Gradimento totale verso il giocatore, ma non è stato ancora avviato alcun contatto con il club parigino

Renato Sanches è l'ultima idea per il centrocampo della Roma. I giallorossi hanno messo gli occhi sul centrocampista portoghese del Paris Saint Germain, soprattutto se Frattesi - che resta la prima scelta ma che piace a diversi club - non dovesse arrivare. C'è gradimento totale verso il giocatore ma non è stato avviato ancora nessun contatto con il club parigino. Per Sanches si tratta di un ritorno di fiamma: il giocatore, che piace molto a Mourinho e Tiago Pinto, venne seguito anche nella scorsa estate di mercato.