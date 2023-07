Milan, trattativa per Reijnders centrocampista dell'Az Alkmaar

serie a

Continuano le ufficialità in Serie A: il Frosinone annuncia Kvernadze, Martin al Genoa, Beukema è del Bologna, la Juve ha annunciato l'arrivo di Weah, l'Inter quello di Thuram preso a parametro zero. Sulemana dal Verona al Cagliari. Ufficiale anche Quina all'Udinese, Bellanova al Torino, Loftus-Cheek al Milan e il riscatto di Dia da parte della Salernitana. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE