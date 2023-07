Davide Frattesi è arrivato a Milano, ora per l'ormai ex calciatore del Sassuolo è il momento delle visite mediche: conclusa la prima parte al Coni, domani la seconda. Operazione chiusa: sarà un nuovo giocatore dell'Inter. A confermarlo nel pomeriggio era stato anche l'ad del Sassuolo Carnevali all'uscita dalla sede del club nerazzurro: "È fatta, il giocatore ha firmato. L'Inter ha fatto un ottimo acquisto". FRATTESI ALL'INTER: LE CIFRE DELL'AFFARE - CALCIOMERCATO LIVE

Davide Frattesi è arrivato a Milano. E' tutto fatto per il passaggio del centrocampista dal Sassuolo ai nerazzurri. Il giocatore è atterrato nel pomeriggio con un volo privato all'aeroporto di Linate, dopo le vacanze in Sardegna, dove ha comunque continuato ad allenarsi. Dopo aver raggiunto il centro di Milano, ha svolto la prima parte delle visite mediche al Coni per ottenere l'idoneità. Domani è in programma la seconda parte dei test medici, per poter poi iniziare ufficialmente la sua avventura con il suo nuovo club.

Carnevali: "Affare chiuso, l'Inter ha fatto un ottimo acquisto" All'uscita dalla sede del club nerazzurro, l'ad del Sassuolo Carnevali nel pomeriggio aveva confermato il buon esito della trattativa: "È fatta - aveva detto il dirigente -, il giocatore ha firmato poco fa. Siamo assolutamente contenti. Sicuramente non è stata una trattativa facile, è stata lunga anche perché c'erano diversi club interessati, ma penso che con l'Inter si sia conclusa nel modo migliore sia per noi che per il giocatore, perché anche lui aveva una preferenza per la società nerazzurra. Frattesi è un giovane italiano, ha delle caratteristiche differenti da tanti altri centrocampisti e sono convinto che l'Inter ha fatto un ottimo acquisto, poi starà all'allenatore e alla società valorizzarlo nel modo migliore. Sono sicuro che comunque lo sapranno fare perché è un giocatore di grandissima qualità e con un grande talento". Carnevali ha parlato anche di Samuele Mulattieri, inserito nell'affare: "Mulattieri non era legato al discorso Frattesi, per lui avevamo in corso una trattativa già da prima, indipendentemente dalla vendita di Frattesi. Siamo contenti perché è un giovane interessante in cui crediamo e penso che sia un buon acquisto per la politica che sta portando avanti il Sassuolo". vedi anche Frattesi sceglie l'Inter: tutti i derby di mercato

Prestito con obbligo di riscatto e contratto di cinque anni: cifre e dettagli Frattesi è dunque pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri lo preleveranno dal Sassuolo in prestito a 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 27, nei quali sono compresi anche i 6 milioni per il cartellino di Samuele Mulattieri, che si vestirà di neroverde. Nell'accordo sono previsti ulteriori 5 milioni di bonus al raggiungimento di obiettivi personali (numero di presenze) e di squadra (conquista dello scudetto e qualificazione in Champions). Il Sassuolo ha inoltre mantenuto il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Frattesi firmerà un contratto di cinque anni a circa 2,8 milioni a stagione.

Occhi anche su Pereyra Chiuso il colpo Frattesi, l'Inter è alla ricerca anche di un altro tassello per il centrocampo. C'è da colmare la casella lasciata vuota da Gagliardini, per questo i nerazzurri nelle ultime ore hanno avviato dei sondaggi per Roberto Pereyra, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Udinese. Per il "Tucu", argentino classe '91 che conosce bene la Serie A e garantirebbe grande esperienza, si è registrata un'apertura e i nerazzurri stanno pensando di approfondire.