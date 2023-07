Calciomercato

Angel Di Maria è un nuovo giocatore del Benfica. Lo United accoglie Mount che sceglie la '7' che fu di Best, Beckham e Ronaldo. Colpi a costo zero di Atletico Madrid (Soyuncu) e Barcellona (Inigo Martinez). Dopo Benzema e Kante, l'Al-Ittihad ha acquistato per 29 milioni di euro dal Celtic l'ala portoghese Jota. Ecco i più importanti colpi di mercato già piazzati all'estero CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE