Il Milan aumenta il pressing per provare ad arrivare a Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998 divenuto l’obiettivo principale per la mediana rossonera dopo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek. La trattativa tra Milan e AZ Alkmaar, iniziata ufficialmente nei giorni scorsi, prosegue a oltranza: contatti diretti tra le due società per provare ad arrivare alla quadratura del cerchio, che però al momento ancora non c’è. Tra la proposta del Milan e la richiesta del club olandese (che si è alzata a 25 milioni) c’è ancora una distanza di 5 milioni di euro: lavori in corso, dunque, per provare a colmarla.