Sul tavolo una proposta dall'Arabia, ma c'è l'ipotesi ritiro

Il giocatore è rimasto in Sardegna e non si è unito al ritiro del Parma, ottenendo un permesso dal club, per valutare una proposta importante arrivata dall'Arabia Saudita. Ma le due squadre non sono le uniche opzioni a disposizione di Buffon: per motivi familiari, infatti, il portiere classe '78 potrebbe anche rifiutare la proposta araba e scegliere di ritirarsi, decisione che era a un passo dal prendere già nei giorni scorsi e che resta ancora oggi l'ipotesi più probabile. Nell'ultima stagione ha difeso i pali del Parma in 17 presenze più una nei playoff, dove si è spento il sogno di riportare i gialloblù in Serie A.