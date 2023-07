Le parole del neo-centrocampista del Newcastle, di ritorno dalla città inglese: "Prime sensazioni positive. È stata la scelta più difficile della mia carriera, ma andava fatta adesso. Sarò sempre un tifoso del Milan. Maldini? È stato un riferimento importantissimo" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

"Le prime sensazioni sono positive, così come lo erano prima di arrivare là. Ho conosciuto e incontrato gente che mi ha voluto a tutti i costi e che non vedeva l’ora di lavorare con me”. Sandro Tonali ha descritto così, di ritorno dalla città a nord del fiume Tyne, i momenti iniziali della sua nuova avventura a Newcastle. A proposito dell'addio ai rossoneri, invece, ha spiegato: "È stata la scelta sicuramente più difficile della mia carriera ma era una scelta che andava fatta adesso. Il Milan mi ha accolto veramente come un figlio e sicuramente li ringrazierò per tutta la vita, non mi dimenticherò mai di questo. Voglio bene a tutti quelli che hanno lavorato con me nel club. Guarderò sempre il Milan e sarò sempre un loro tifoso perché se lo meritano e sono persone d’oro. È stata una scelta che ho dovuto fare e l’ho fatta al momento giusto”.

"Maldini 'mi ha portato in braccio'. Lo ringrazierò sempre" "Paolo per me al Milan è stato un riferimento importantissimo - ha aggiunto Tonali, commentando l'addio di Maldini -. Specialmente il primo anno mi ha aiutato tantissimo, mi ha portato in braccio. C'è stato questo momento quest'anno con lui che si sono un po' divise le strade, però lui era e resterà per sempre un grandissimo aiuto per tutti i giocatori. Chi meglio di lui conosce il Milan? È una persona eccezionale e lo ringrazio per sempre. Lui sapeva benissimo che giocare e fare il dirigente erano due cose diverse e lo ha sempre detto anche a noi. Ci faceva stare sereni in qualsiasi modo, anche nel momento in cui è andato via, quindi non era questo il motivo".

"Per me è stato un cammino bellissimo" Tonali si è soffermato, infine, sul saluto ai suoi ormai ex compagni di squadra. "Ho parlato con Rafa (Leao ndr) prima della notizia ed è normale che non si aspettassero questa cosa, ma da persone intelligenti hanno capito - ha detto il centrocampista della Nazionale -. Lo stesso Rafa mi ha detto «Ti auguro il meglio e resteremo in contatto, non solo quest'anno ma per sempre». La nostra decisione è frutto non solo di questa stagione ma delle ultime tre. È stato un cammino bellissimo per me e spero un giorno di poter tornare a Milano e vedere i miei tifosi sorridere".