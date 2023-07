Dopo gli ingaggi di Romero e Pulisic, il Milan continua a trattare il centrocampista dell'AZ. Da registrare un avvicinamento tra le parti in questi giorni. Gli olandesi chiedono 25 milioni, i rossoneri ne offrono cinque in meno ma la sensazione è che si possa arrivare a un accordo. Da lunedì ogni giorno potrebbe essere buono per la fumata bianca

Giornata movimentata in casa Milan che dopo l'arrivo di Luka Romero ha praticamente chiuso per l'ingaggio di Christian Pulisic per una cifra di 20 milioni di euro più bonus. Incassato anche il rinnovo di Antonio Mirante fino al 30 giugno 2024, i rossoneri continuano a muoversi per Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998, di proprietà dell'AZ Alkmaar. Da qualche giorno la trattativa tra il Milan e il club olandese è iniziata. L'AZ chiede 25 milioni di euro, i rossoneri ne hanno offerti 5 in meno.

La notizia di queste ultime ore è che le parti sembrano propense a raggiungere un accordo definitivo. Infatti, i due club sono costantemente in contatto e la domanda e l'offerta sembrano essere più vicine. La sensazione è che si possa presto arrivare alla conclusione della trattativa con l'approdo di Reijnders in rossonero. Certamente non accadrà prima del weekend ma da lunedì in poi ogni giorno potrebbe essere utile per regalare a Pioli un nuovo centrocampista.