In occasione del GP di F1 in Gran Bretagna, presenti diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi anche Paulo Dybala e Thiago Silva, con il difensore del Chelsea che ha rivelato di aver parlato con la Joya sulle voci di un passaggio ai blues: "Gliel'ho chiesto, non ha voluto rispondermi"

Tanti i vip presenti a Silverstone per il GP di Formula 1. Tra di loro anche Thiago Silva e Paulo Dybala. Il difensore del Chelsea a Sky Sport, poco prima della partenza della gara, ha rivelato di aver parlato con la Joya: "L’ho visto dentro al paddock. Normalmente io e lui parliamo in spagnolo o in portoghese, mi ha fatto piacere vederlo qui perché ho letto notizie che forse viene al Chelsea. Se viene? Non lo so, gliel’ho chiesto ma non mi ha voluto dire. Mi piacerebbe averlo al Chelsea, è un fuoriclasse. Aiuterebbe tantissimo se dovesse arrivare".