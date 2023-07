Prolungamento di contratto per il giovane talento nerazzurro: accordo pluriennale per lui e Francesco Pio Esposito. E Marotta sull'argentino ha già le idee chiare: "Perfetto per tutti i fantallenatori"

Marotta sicuro: "Prendetelo al Fantacalcio"

Sono state queste le parole pronunciate da Beppe Marotta nel corso di Calciomercato-L'originale al microfono di Gianluca Di Marzio. Una vera e propria investitura per il talento argentino classe 2005, inserito anche nella lista dei 100 candidati al Golden Boy 2023, e che in stagione è riuscito a ritagliarsi anche uno spazio in prima squadra: "Secondo me è da prendere assolutamente al Fantacalcio. Convocato anche dalla nazionale argentina maggiore. Spesso i figli d'arte sono una garanzia, e il mio invito è di prenderlo al Fantacalcio". Per Carboni esordio in A nella sconfitta interna dei nerazzurri contro la Roma dell'ex Mourinho, e prima volta in Champions nel Ko di Monaco contro il Bayern. In totale, sono state sei le presenze tra "i grandi".