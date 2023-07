La Saudi Pro League continua a guardare al mercato italiano. Nel mirino del calcio arabo è finito Piotr Zielinski, il cui contratto con il Napoli scadrà nel 2024. Forte interessamento anche per Alvaro Morata, in uscita dall'Atletico Madrid e che piace anche a Roma e Milan

Non solo Milinkovic-Savic. La Saudi Pro League non smette di guardare con occhi interessati alla Serie A, e l'ultimo giocatore finito sul taccuino di una squadra araba è Piotr Zielinski. Il polacco, già in cima alla lista della "spesa" della Lazio di Maurizio Sarri, piace all'Al-Ahli: se dovesse salutare il Napoli, gli azzurri potrebbero stringere per arrivare a Gabri Veiga del Celta Vigo o Samardžić dell'Udinese.