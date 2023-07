Intesa economica raggiunta tra i club che adesso stanno sistemando gli ultimi dettagli relativi alle modalità di pagamento: ai nerazzurri andranno 50 milioni di euro più bonus. Per sostituirlo si andrà su Sommer a cui l'Inter vorrebbe affiancare Trubin

André Onana non è mai stato così vicino a trasferirsi al Manchester United. L’ultimo rilancio dei Red Devils ha convinto definitivamente '’Inter, che si priverà del suo portiere per la cifra di 50 milioni di euro più bonus. Intesa economica raggiunta tra i due club che stanno adesso sistemando gli ultimi dettagli relativi alle modalità di pagamento. Dopo che arriverà anche l’ultimo semaforo verde all’operazione, Onana partirà – forse entro martedì, ma restano da definire i dettagli del viaggio – in direzione Manchester, dove lo attendono le visite mediche con il Manchester United che precederanno la firma e l’ufficialità dell’operazione.