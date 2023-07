Milan, ecco Reijnders: dopo le visite la firma

Tijjani Reijnders è pronto a firmare il suo contratto col Milan. Il centrocampista olandese è atterrato nella tarda serata di lunedì 17 luglio a Linate con un volo di linea proveniente da Amsterdam, per iniziare la sua nuova avventura a Milano. Visite mediche effettuate (e completate) nella giornata di oggi, martedì 18 luglio, e firma attesa a ore. Si tratta del quinto acquisto di questa sessione di mercato del club dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero e Pulisic. Queste le cifre dell’affare che ha portato Reijnders in rossonero: 19 milioni di parte fissa più 4 di bonus per l’Az Alkmaar, ora pronto per diventare un nuovo giocatore a disposizione di Stefano Pioli. Il 24enne, al momento della partenza dall’Olanda, in aeroporto aveva già parlato a Milan News da rossonero: “Sono molto felice di arrivare al Milan. Se è stata una decisione lunga da prendere? Dalla prima telefonata che ho ricevuto ho detto subito che sarei dovuto andare al Milan. Se gli obiettivi sono scudetto e Champions? Certo che sono questi”. Reijnders prenderà la maglia numero 14, utilizzata nell'ultima stagione da Bakayoko.