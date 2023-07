I giallorossi continuano a insistere per arrivare al centrocampista portoghese: nuovi contatti sia con l'entourage del calciatore che con il Psg. Necessario però che il club francese apra alla cessione in prestito dell'ex Lille

La Roma non si arrende e continua a spingere per provare ad arrivare a Renato Sanches, centrocampista del Paris Saint-Germain da tempo obiettivo di mercato della formazione allenata da José Mourinho, a caccia di nuovi rinforzi in mezzo al campo. Il pressing giallorosso è continuo, tanto che ci sono stati nuovamente contatti sia tra la Roma e l’entourage del calciatore, sia tra la Roma e il Paris Saint-Germain. Affinché l’affare possa decollare serve però che il club francese apra alla cessione in prestito di Renato Sanches: se così sarà, come la società giallorossa si augura, allora l’operazione potrebbe avere un’accelerata decisiva in poco tempo.