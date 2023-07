Dopo i contatti delle scorse ore, si va verso la chiusura dell'affare di mercato che porterà Elia Caprile al Napoli. Il portiere classe 2001 del Bari sarà poi girato in prestito all'Empoli per la sua prima stagione in massima serie

Elia Caprile è pronto a salutare il Bari . Il portiere classe 2001 è infatti sempre più vicino al Napoli : un'operazione di mercato che vedrà Caprile però solo di passaggio in Campania, considerando che è già tutto fatto per il suo approdo all' Empoli in prestito .

Napoli-Bari-Empoli, ieri l'accelerata

I contatti positivi di ieri, 19 luglio, hanno ulteriormente accelerato la trattativa. Per Caprile, si tratterebbe della prima volta in massima serie dopo la stagione in B con il Bari: tra i protagonisti della cavalcata che ha portato i pugliesi a sfiorare la Serie A c'è anche lui. Tra campionato, playoff e Coppa Italia è sceso in campo in 43 occasioni, saltando solo due impegni dei 45 match nei quali il Bari ha preso parte.