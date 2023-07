Weah: "Juve una benedizione, mi ispiro a Cuadrado"

"Sono molto felice di essere qui alla Juve, è una benedizione per me e la mia famiglia: ringrazio il club per questa opportunità, sono onorato di essere qui": sono queste le prime parole di Timothy Weah nel giorno della sua presentazione all'Allianz Stadium. "Venire alla Juve è stato semplice, ho voluto accettare subito perché l'obiettivo è fare la mia storia qui e far parte di questo club e mio papà (l'ex Milan George, ndr) mi ha sempre sostenuto: è da sempre un grande tifoso bianconero, ma questa è stata una coincidenza", ha proseguito l’ex Lille. Che ha parlato così dei suoi primi giorni in bianconero: "Sapevo che questa sarebbe stata una grande sfida, ma come professionista voglio lavorare, imparare, ascoltare tutti e spingermi al massimo oltre i miei limiti. Sono pronto".