Calciomercato

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rinnovato fino al 2028 con opzione per un altro anno: lo ha annunciato il presidente De Laurentiis sul palco di Dimaro durante la presentazione della squadra ai tifosi. Nuovo accordo per Miretti, che estende fino al 2027 con la Juve. All'estero prolungano Can col Dortmund (2026) e Rashford con lo United (2028). Ecco tutti i rinnovi più recenti in Italia e in Europa CALCIOMERCATO, IL TABELLONE - DI LORENZO-NAPOLI, RINNOVO A 'SORPRESA'