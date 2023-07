Il difensore a un passo dal trasferimento in prestito agli spagnoli: sempre più vicino il via libera definitivo al passaggio dell'esterno offensivo nigeriano al Milan. Non si molla per Musah del Valencia: prima però saranno necessarie delle uscite

Altri passi in avanti verso la fumata rossonera. Il Milan è Samuel Chukwueze sono infatti sempre più vicini, con il club rossonero e il Villarreal che lavorano per cercare un’intesa che ancora non è del tutto stata trovata anche se in queste ore ci sono da segnalare ulteriori passi in avanti nella trattativa anche “grazie” a Matteo Gabbia. Il Milan infatti ha provato a inserire nell’operazione una contropartita, possibilità che adesso è a un passo dal concretizzarsi. Gabbia (fortemente voluto dagli spagnoli) è vicinissimo a trasferirsi al Villarreal con la formula del prestito secco, tanto che lo stesso difensore potrebbe presto partire dagli Usa – dove si trova in tournée con il Milan – per raggiungere la Spagna.