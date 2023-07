C'è anche Victor Osimhen tra i giocatori valutati dal PSG per il dopo Mbappé. Il francese, escluso dalla tournée in Giappone dopo il mancato rinnovo, è finito sul mercato e i parigini non vorrebbero perderlo a zero, mentre gli azzurri sono da giorni a lavoro con l'agente di Osimhen per il prolungamento del contratto: potrebbe essere inserita una clausola che permetta al nigeriano di uscire ad una cifra prestabilita

La questione legata al futuro di Kylian Mbappé continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain e di conseguenza potrebbe interessare anche altre squadre in Europa, tra cui il Napoli. Il campione francese, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2024, ha rifiutato il rinnovo ed è stato escluso dai convocati per la tournée precampionato che il club parigino giocherà in Giappone. Con Mbappé che continua ad avere un feeling importante con il Real Madrid, il PSG ha scelto di mettere l'attaccante sul mercato per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.