La Lazio è vicina a un colpo in entrata. La società biancoceleste, infatti, conta di chiudere con l'Eintracht Francoforte per il centrocampista Djibril Sow e aspetta una risposta già nella serata di oggi, mercoledì 26 luglio. Qualora dovesse essere positiva, si procederà con l'iter che porterà all'ufficialità dell'arrivo del classe 1997. Le visite mediche, in quel caso, potrebbero essere fissate nella giornata di venerdì 28 luglio.

I numeri di Sow

In questa stagione con la maglia dell'Eintracht Francoforte, Djibril Sow ha collezionato 32 presenze in Bundesliga (47 in totale) segnando 4 gol. Il classe 1997 ha anche giocato 8 partite nella scorsa Champions League, tutte da titolare. Lo svizzero gioca in Bundesliga dal 2019 dopo essere arrivato dallo Young Boys.