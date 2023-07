Da quache ora Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool, è un nuovo giocatore dell'Ettifaq , club che milita nella Serie A araba ed è allenato da un altro ex capitano dei Reds, Steven Gerrard . Da sempre sostenitore della comunità Lgbtq+ , il trasferimento del centrocampista al club arabo ha generato una serie di polemiche e il giocatore è stato tacciato di incoerenza. Henderson non ha mai nascosto il suo impegno in favore dei diritti della comunità Lgbtq+ tanto da 'corredare' la sua fascia di capitano al Liverpool con i colori arcobaleno . Tuttavia, nel video di presentazione con cui l'Ettifaq ha annunciato l'ingaggio dell'inglese, nella serie di immagini montate nella clip, la fascia color arcobaleno è stata praticamente oscurata con un giochino grafico. Ciò ha suscitato il disappunto di molti e in particolar modo dell'ex calciatore dell'Aston Villa attuale direttore sportivo dello Stoccarda, Thomas Hitzlsperger.

Hitzlsperger: "Ho creduto che il supporto di Henderson fosse genuino"

L'ex calciatore tedesco, uno dei primi a fare coming out nel calcio, si è espresso attraverso Twitter sulla decisione di Henderson: "Così Jordan Henderson riesce finalmente a trasferirsi in Arabia Saudita. Buon per lui, può giocare dove vuole. Sono curioso però di sapere come sarà il nuovo brand JH. Il vecchio è morto! Ho creduto per un po' che il suo supporto per la comunità LGBT+ fosse stato genuino. Sono stato uno sciocco...". In Arabia l'omosessualità è illegale e punibile con la morte, senza contare la lunga serie di altri abusi di cui è accusato il Paese, tra cui l'imposizione di dure restrizioni ai diritti delle donne e al diritto alla protesta politica.