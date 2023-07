L'esterno sinistro uruguaiano è vicino al trasferimento in prestito con opzione al Sassuolo. I giallorossi continuano a trattare per la cessione di Villar al Granada, mentre è stato raggiunto l'accordo per il trasferimento di Reynolds al Westerloo: la Roma incasserà 3,5 milioni di euro più bonus e manterrà il 25% sulla futura rivendita

Matias Viña è vicino al Sassuolo. La trattativa per portare in neroverde l'esterno sinistro uruguaiano, rientrato alla Roma dopo il prestito al Bournemouth nella passata stagione, è in dirittura d'arrivo. Operazione definita in prestito con opzione, con il classe '97 che tornerà a giocare in Serie A dopo le 12 presenze in Premier League collezionate nella seconda metà dello scorso campionato.