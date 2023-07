I giallorossi non mollano il centrocampista portoghese: previsti nuovi contatti col Psg (che non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto) la prossima settimana. Il club francese valuta Renato Sanches 20 milioni di euro

Nessun passo avanti significativo nelle ultime ore, ma la Roma continua a insistere per arrivare a Renato Sanches. Il portoghese classe 1997 è l’obiettivo principale del centrocampo giallorosso, ma il Paris Saint-Germain non ha ancora dato il via libera al prestito con diritto di riscatto, formula desiderata dalla Roma per chiudere l’affare. La prossima settimana, quando il Psg rientrerà dalla tournée in Giappone, ci saranno nuovi contatti con la speranza da parte del club giallorosso di trovare un compromesso e portarlo alla Roma alle migliori condizioni possibili.