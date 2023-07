L'attaccante dell'Atalanta è sempre più vicino a vestire la maglia dei Red Devils: offerta da 74,5 milioni di euro più 9,5 di bonus al club nerazzurro, con gli intermediari che sono al lavoro per limare le ultime distanze. A conferma della trattativa molto avanzata il fatto che il danese non abbia giocato nemmeno un minuto dell'amichevole vinta dai nerazzurri per 3-1 contro il Bournemouth

Hojlund non gioca l'amichevole contro il Bournemouth

La conferma del fatto che la trattativa sia ben avviata e l'intesa tra i due club veramente vicina è arrivata indirettamente anche dall'amichevole che i nerazzurri hanno giocato e vinto 3-1 sul campo del Bournemouth, nella quale Hojlund non è stato impiegato nonostante di fatto Gasperini non avesse prime punte a disposizione. Una precauzione classica in questi casi, per evitare qualsiasi problema di natura fisica che possa compromettere il trasferimento, che oramai sembra veramente a un passo.