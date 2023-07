La sentenza dell'Uefa (Juve fuori un anno dall'Europa) era attesa e il club bianconero non farà ricorso. Sul mercato resta obbligatorio vendere per comprare e sulla carta non ci sono incedibili nella rosa. Nel video Marco Demicheli spiega quanto potrebbe costare in termini economici alla Juve l'esclusione dalla prossima Conference League

LA SENTENZA UEFA